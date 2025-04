Copa Libertadores: Botafogo inicia la defensa de su corona

Después de obtener el logro más importante de su historia, el blanquinegro suma tropiezos en 2025. Fracasó en el campeonato carioca, perdió la Supercopa de Brasil ante Flamengo y la Recopa Sudamericana con al argentino Racing.

No es el mismo Botafogo, se marchó el técnico portugués Artur Jorge y el dueño del club vendió 14 jugadores –entre ellos las figuras Luiz Henrique y Thiago Almada– para solventar la deuda del Olympique de Lyon, del cual también es propietario.

River Plate lanza cruzada

Universitario de Perú intentará ser la piedra en el zapato del argentino River Plate en Lima, por el Grupo B de una Copa Libertadores-2025 que figura como mega objetivo del equipo Millonario. Tetracampeón del máximo trofeo de clubes en el continente, pero fuera de las finales desde su derrota ante Flamengo en 2019, un año después de su victoria más dulce en Madrid ante Boca Juniors en 2018, River planea dar pelea y romper la supremacía de Brasil.

Campeones golpeados

El Vélez Sarsfield, campeón de la Liga Profesional del fútbol argentino, debutará como local ante el Peñarol, campeón uruguayo, en un duelo clave para ambos equipos, que empezaron mal al año.

Duelo Nacional

El Atlético Nacional espera arrancar con el pie derecho su participación en la Copa Libertadores cuando reciba hoy en Medellín al Nacional uruguayo, que llega en una crisis que provocó la salida de su entrenador, Martín Lasarte, el domingo.

Talleres ante São Paulo

Un Talleres que este año volvió a tener la alegría de celebrar un título local argentino, pero que ahora quiere más, recibirá a São Paulo en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

El equipo tallarín, actualmente dirigido por Alexander Medina, se coronó el pasado 5 de marzo campeón de la Supercopa Internacional al vencer desde el punto penal a River Plate por 3-2 en Asunción, y sumó este trofeo a la Copa Conmebol de 1999 y a sus dos títulos de segunda división en 1998 y 2016.

* Programación de hoy: 19:00 Vélez Sarsfield vs. Peñarol, en Buenos Aires (ESPN); 19:00 San Antonio Bulo Bulo vs. Olimpia, en Cochabamba (ESPN2); 21:30 Universitario vs. River Plate, en Lima (ESPN7); 21:30 Talleres vs. Sao Paulo FC, en Córdoba (ESPN6); 21:30 Universidad de Chile vs. Botafogo, en Santiago (ESPN5); 23:00 Atlético Nacional vs. Nacional (Uru), en Medellín (ESPN).

* Mañana: 19:00 Central Córdoba vs. Liga de Quito, en Santiago del Estero (ESPN2); 19:00 Bahía vs. Internacional, en Salvador (ESPN7); 19:00 Sporting Cristal vs. Palmeiras, en Lima (ESPN); 21:30 Deportivo Táchira vs. Flamengo, en San Cristóbal (ESPN).