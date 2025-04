Libertadores: Peñarol enfrenta al Bulo Bulo, con Olimpia a la expectativa

El estadio Campeón del Siglo de Montevideo será testigo de un encuentro que tendrá una particularidad: se jugará a puertas cerradas por una sanción impuesta al club local. Allí, Peñarol irá por su primera victoria en una zona en la que comenzó abajo, después de dejar tres puntos de manera increíble en su debut frente al argentino Vélez Sarsfield.

Jugando en Buenos Aires, el conjunto dirigido por Diego Aguirre vencía por 0-1 al local hasta el minuto 80 y terminó cayendo por 2-1 tras un tanto del joven Álvaro Montoro a los 95.

Lea más: River recibe al Barcelona en un duelo sin público y con la mira en el liderazgo del grupo

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Contrario a esto, en el marco de su debut a nivel internacional, San Antonio golpeó en casa al paraguayo Olimpia, gracias a un tanto de Julio Herrera que selló la victoria por 3-2 a los 101 minutos de partido.

* Posiciones (Grupo H): San Antonio Bulo Bulo 3, Vélez 3, Peñarol 0, Olimpia 0.

Inter-Atlético Nacional, en el foco de la segunda fecha

Atlético Nacional, vencedor en su debut, e Inter de Porto Alegre, que arrancó con un empate, protagonizarán el partido más destacado de la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores de 2025. En cambio, Botafago necesita reaccionar con urgencia ante Carabobo para evitar que su flojo inicio comprometa la defensa del título.

-Partidos para el martes 8 de abril:

* Grupo A: 19:00 Botafogo vs. Carabobo, en Río de Janeiro (ESPN5). Árbitro: Guillermo Guerrero (Ecu).

* Grupo D: 19:00 Libertad vs. Talleres, en Asunción (ESPN). Árbitro: Esteban Ostojich (Uru).

* Grupo H: 21:00 Peñarol vs. San Antonio Bulo Bulo, en Montevideo (ESPN7). Árbitro: Paulo Zanovelli (Bra).

* Grupo B: 21:30 River Plate vs. Barcelona, en Buenos Aires (ESPN). Árbitro: Raphael Claus (Bra).

* Grupo A: 21:30 Estudiantes vs. Universidad de Chile, en La Plata (ESPN5). Árbitro: Derlis López (Par).

Grupo B: 23:00 Independiente del Valle vs. Universitario, en Quito (ESPN7). Árbitro: Jhon Ospina (Col).

-Miércoles 9 de abril:

* Grupo H: 19:00 Olimpia vs. Vélez Sarsfield, en Asunción (ESPN). Árbitro: Piero Maza (Chi).

* Grupo F: 19:00 Nacional (Uru) vs. Bahía, en Montevideo (ESPN2). Árbitro: Darío Herrera (Arg).

* Grupo G: 21:30 Bolívar vs. Sporting Cristal, en La Paz (ESPN5). Árbitro: Maximiliano Ramírez (Arg).

* Grupo G: 21:30 Palmeiras vs. Cerro Porteño, en Sao Paulo (ESPN). Árbitro: Andrés Rojas (Col).

Grupo C: 21:30 Flamengo vs. Central Córdoba, en Río de Janeiro (ESPN7). Árbitro: Cristian Garay (Chi).

* Grupo C: 23:00 Liga de Quito vs. Deportivo Táchira, en Quito (ESPN6). Árbitro: Joel Alarcón (Per).

-Jueves 10 de abril:

* Grupo F: 19:00 Internacional vs. Atlético Nacional, en Porto Alegre (ESPN). Árbitro: Felipe González (Chi).

* Grupo E: 19:00 Racing Club vs. Atlético Bucaramanga, en Avellaneda (ESPN5). Árbitro: Andrés Matonte (Uru).

* Grupo E: 21:00 Colo Colo vs. Fortaleza, en Santiago de Chile (ESPN5). Árbitro: Gustavo Tejera (Uru).

* Grupo E: 21:30 Sao Paulo FC vs. Alianza Lima, en Sao Paulo (ESPN). Árbitro: Alexis Herrera (Ven).