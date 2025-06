Tebas: “Mi objetivo es que no haya más Mundiales de Clubes”

Javier Tebas atacó nuevamente a la FIFA por el Mundial de Clubes. El presidente de la Liga Nacional de Fútbol Profesional (LNFP), organizadora de LaLiga de España, aseguró que tiene como objetivo eliminar el torneo. “Mi objetivo es que no haya más”, expresó el directivo en una conferencia de prensa en Madrid.

“Mi objetivo es que no haya más Mundiales de Clubes, no hay fechas. No hace falta otra competición más”, Tebas. “No hay más dinero en el mundo de los derechos audiovisuales. Lo que hay que hacer es mantener el ecosistema y eliminarlo. Hay que mantener la sostenibilidad del fútbol , reiteró el titular de la LNFP.

“No hay forma, ni por fechas ni por economía”

“No hay forma, ni por fechas ni por economía ni por mantener la sostenibilidad del fútbol”, insistió Tebas, quien mencionó ha observado muy poco del certamen. “No lo estoy viendo. Ayer (lunes) vi un poco del Chelsea (contra Los Angeles FC) y me pareció un amistoso de verano, no vi intensidad en los veinticinco minutos que vi del encuentro”, criticó.

Real y Atlético condicionan LaLiga de España

Tebas explicó que la participación Real Madrid y Atlético Madrid condiciona el campeonato español: si el Merengue o el Colchonero llega a la final, jugará el partido por el título el domingo 13 de julio, apenas un mes antes del inicio de LaLiga. “Por convenio colectivo, hay tres semanas de vacaciones (para los jugadores) y LaLiga lo va a cumplir. Vamos a ver qué pasa”, señaló.