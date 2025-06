Mundial de Clubes 2025: Dónde ver en vivo los partidos de hoy martes 24 de junio

El Mundial de Clubes 2025 define hoy martes 24 de junio el Grupo C y el Grupo D. En la última fecha de ambas llaves, Boca Juniors enfrenta a Auckland City y Bayern Múnich mide a Benfica, ambos partidos empiezan a las las 16:00, hora de Paraguay. Para avanzar a los octavos de final, el Xeneize debe golear y esperar que los alemanes superen por una buena diferencia a los portugueses. Por su lado, Esperance vs. Chelsea y Flamengo vs. Los Angeles juegan en simultáneo a las 22:00: los tunecinos e ingleses disputan el segundo boleto a la serie de los 16 mejores.

Mundial de Clubes 2025: Dónde ver los partidos de hoy

Boca Juniors vs. Auckland City: a las 16:00, por Tigo Sports, Disney + y DAZN

Bayern Múnich vs. Benfica: a las 16:00, por Tigo Sports + y DAZN

Esperance vs. Chelsea: a las 22:00, por Tigo Sports + y DAZN

Flamengo vs. Los Angeles: a las 22:00, por Tigo Sports y DAZN