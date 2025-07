La FIFA se abre al diálogo con el sindicato de futbolistas

“Nosotros estamos dispuestos a sentarnos con ellos, pero sin chantajes ni extorsiones”, mencionó García Silvero en una conferencia de prensa virtual, en la que abordó el conflicto existente entre la entidad madre del fútbol mundial y los futbolistas nucleados.

“La FIFA reconoce al sindicato como interlocutor, pero no como único, porque hay lugares donde FIFPRO no tiene representación, como Japón, Brasil y Ecuador; y otros que están descontentos, como México, España y Suiza”, añadió, y denunció que “la exclusividad que piden ellos no es legal porque no respeta la libertad sindical”.

Las declaraciones de García Silvero se producen días después de que FIFPRO expresara el viernes “su profunda preocupación por la forma en que la FIFA está gestionando actualmente el fútbol mundial” y señalara que “las políticas comerciales impuestas por su sistema autocrático de gobernanza han socavado los derechos de los y las futbolistas”, especialmente en lo que refiere al calendario de partidos, períodos de recuperación y condiciones de juego.