City-Tottenham, el plato fuerte en la Premier

Los Spurs, entrenados ahora por Thomas Frank y que golearon 3-0 al Burnley, fueron una pesadilla para el City en la primera mitad de la pasada temporada: a finales de octubre, en una eliminatoria de Copa de la Liga, el Tottenham venció por 1-0, dando inicio a una racha de cinco derrotas consecutivas para los citizens, la última de ellas una goleada 4-0 infligida... por el Tottenham en Premier League.

Si bien en la segunda mitad de temporada el City se vengó con victoria 1-0 en su visita al norte de Londres, el profundo bache de octubre y noviembre, con el Tottenham como doble verdugo, sacó a relucir las debilidades de un equipo con aura de indestructible hasta ese momento.

Desde entonces, la plantilla del Manchester City ha cambiado, con las llegadas destacadas de Rayan Cherki o Tijjani Reijnders, ambos ya protagonistas en la primera fecha. El atacante noruego Erling Haaland, autor de un doblete en Wolverhampton, será la principal amenaza de los hombres de Guardiola.

La jornada arrancará el viernes, con un derbi londinense entre West Ham y Chelsea, mientras que el Arsenal recibirá en la capital el sábado al Leeds. También jugará el sábado del Sunderland del paraguayo Omar Alderete en campo del Burnley, mientras que el Brighton de Diego Gómez visitará el domingo al Everton.

El lunes, el ambiente se caldeará en el norte de Inglaterra con el duelo entre Newcastle y Liverpool, un partido ya de por sí eléctrico pero animado por la situación del atacante sueco Alexander Isak, en rebeldía con las Urracas para forzar su venta a los Reds.

* Programa de la 2ª jornada: Viernes: 16:00 West Ham - Chelsea (Disney).

Sábado: 08:30 Manchester City - Tottenham (ESPN); 11:00 Bournemouth - Wolverhampton (ESPN); 11:00 Brentford - Aston Villa; 11:00 Burnley - Sunderland (ESPN); 13:30 Arsenal - Leeds (Disney).

Domingo: 10:00 Crystal Palace - Nottingham (ESPN5); 10:00 Everton - Brighton (Disney); 12:30 Fulham - Manchester United (ESPN5).

Lunes: 16:00 Newcastle - Liverpool (Disney).

* Posiciones: Manchester City 3 puntos, Sunderland 3, Tottenham 3, Liverpool 3, Nottingham 3, Arsenal 3, Leeds 3, Brighton 1, Fulham 1, Aston Villa 1, Chelsea 1, Crystal Palace 1, Newcastle 1.