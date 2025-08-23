Fútbol Internacional

El Cremonese de Tony hace historia ante el AC Milan

El Cremonese, con el delantero paraguayo Antonio Sanabria, se impuso este sábado en San Siro por 2-1 al AC Milan en partido de la primera fecha de una nueva temporada de la Serie A del fútbol italiano.

Por ABC Color
23 de agosto de 2025 - 18:30
Antonio Sanabria (i) cubre la posesión del balón ante el suizo Ardon Jashari, durante el partido que el Cremonese ganó 2-1 al AC Milan. (Foto AC Milan).
Antonio Sanabria (i) cubre la posesión del balón ante el suizo Ardon Jashari, durante el partido que el Cremonese ganó 2-1 al AC Milan. (Foto AC Milan).

El Cremonese hizo historia en su retorno a la Primera División del Calcio. Un sueño hecho realidad para un equipo recién ascendido, mientras que el AC Milan sufrió una pesadilla después de que Federico Bonazzoli marcara una joya y perdiera 2-1 en San Siro.

El AC Milan se desplomó en su debut en el San Siro contra un equipo recién ascendido que no había ganado a los rossoneri en 100 años. Y parece una historia interminable de las dificultades y errores de la temporada pasada.

El Cremonese mereció la victoria, sellada con una obra maestra de Federico Bonazzoli con un remate de media bicicleta.

Antonio Sanabria saltó al campo de juego a las 65, minutos después de que su equipo llegara al segundo gol. Tuvo una ocasión para anotar cuando ensayó una chilena, pero el balón salió un poco desviado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

* El ofensivo paraguayo Hugo Cuenca (Genoa) estuvo en el banco de suplentes, en el empate 0-0 con el Lecce.

Resultados y goleadores:

* Sassuolo 0-Napoli 2. Goles: 17’ Scott McTominay, 57’ Kevin de Bruyne (N). Exp: 79’ Ismaël Koné (S).

* Genoa 0-Lecce 0.

* Milan 1-Cremonese 2. Goles: 28’ Federico Baschirotto, 61’ Federico Bonazzoli (C); 45+1’ Strahinja Pavlovic (M).

* AS Roma 1-Bologna 0. Gol: 53’ Wesley Franca (R).

La primera jornada de la Serie A se completará entre domingo y lunes.

Domingo: 13:30 Cagliari- Fiorentina; 13:30 Como-Lazio; 15:45 Juventus-Parma; 15:45 Atalanta-Pisa.

Lunes: 13:30 Udinese- Hellas Verona (ESPN4); 15:45 Inter-Torino (ESPN).

Enlace copiado