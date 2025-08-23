El Cremonese de Tony hace historia ante el AC Milan

El Cremonese hizo historia en su retorno a la Primera División del Calcio. Un sueño hecho realidad para un equipo recién ascendido, mientras que el AC Milan sufrió una pesadilla después de que Federico Bonazzoli marcara una joya y perdiera 2-1 en San Siro.

El AC Milan se desplomó en su debut en el San Siro contra un equipo recién ascendido que no había ganado a los rossoneri en 100 años. Y parece una historia interminable de las dificultades y errores de la temporada pasada.

El Cremonese mereció la victoria, sellada con una obra maestra de Federico Bonazzoli con un remate de media bicicleta.

Antonio Sanabria saltó al campo de juego a las 65, minutos después de que su equipo llegara al segundo gol. Tuvo una ocasión para anotar cuando ensayó una chilena, pero el balón salió un poco desviado.

* El ofensivo paraguayo Hugo Cuenca (Genoa) estuvo en el banco de suplentes, en el empate 0-0 con el Lecce.

Resultados y goleadores:

* Sassuolo 0-Napoli 2. Goles: 17’ Scott McTominay, 57’ Kevin de Bruyne (N). Exp: 79’ Ismaël Koné (S).

* Genoa 0-Lecce 0.

* Milan 1-Cremonese 2. Goles: 28’ Federico Baschirotto, 61’ Federico Bonazzoli (C); 45+1’ Strahinja Pavlovic (M).

* AS Roma 1-Bologna 0. Gol: 53’ Wesley Franca (R).

La primera jornada de la Serie A se completará entre domingo y lunes.

Domingo: 13:30 Cagliari- Fiorentina; 13:30 Como-Lazio; 15:45 Juventus-Parma; 15:45 Atalanta-Pisa.

Lunes: 13:30 Udinese- Hellas Verona (ESPN4); 15:45 Inter-Torino (ESPN).