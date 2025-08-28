El goleador Rose, la novedad en la convocatoria de Christiansen para las eliminatorias

Ciudad de Panamá, 28 ago (EFE).- El delantero del Plaza Amador, Everardo Rose, es la principal novedad en la convocatoria de Thomas Christiansen para los dos primeros partidos del grupo A de la ronda final de las eliminatorias de la Concacaf para el Mundial 2026, frente a Surinam y Guatemala.