Los goleadores Jiménez y Giménez encabezan la selección mexicana para amistosos

México, 28 ago (EFE).- Los goleadores Raúl Jiménez, del Fulham inglés y Santiago Giménez, del Milán italiano, destacan en la lista de convocados de la selección mexicana que jugará en septiembre partidos amistosos con Japón y Corea del Sur.