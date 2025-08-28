Los goleadores Jiménez y Giménez encabezan la selección mexicana para amistosos

La Federación Mexicana de Fútbol divulgó este jueves la lista de convocados del seleccionador Javier Aguirre, que incluye a nueve jugadores que militan en clubes de Europa, entre ellos a Jiménez y Giménez.
La Tri se concentrará el próximo domingo en Oakland (California), donde trabajarán durante una semana para preparar el partido con Japón, el 6 de septiembre en el Oakland-Alameda County Coliseum.
Tres días después la selección mexicana se medirá con la de Corea del Sur en el Geodis Park, en Nashville.
Luego de ganar la Copa Oro el pasado mes de julio al derrotar en la final a Estados Unidos, la selección mexicana inició un proceso que durará varios meses, encaminado a observar a los candidatos a jugar el Mundial.
México, que jugará dos partidos de la fase de grupos en la Ciudad de México y uno en Guadalajara, apostará en el Mundial por llegar, por lo menos, a cuartos de final, como sucedió las otras dos veces que acogió el Mundial, en 1970 y 1986.
- Convocados de la selección mexicana:
Guardametas: Luis Malagón (América), Raúl Rangel (Guadalajara) y Carlos Moreno (Pachuca).
Defensas: Rodrigo Huescas (Copenhague-DIN), Jorge Sánchez (Cruz Azul), César Montes (Lokomotiv-RUS), Johan Vásquez (Genoa), Juan José Sánchez Purata (Tigres), Jesús Orozco (Cruz Azul), Jesús Gallardo (Toluca) y Mateo Chávez (AZ Alkmaar-NED).
Centrocampistas: Edson Álvarez (Fenerbahce-TUR), Erik Lira (Cruz Azul), Marcel Ruiz (Toluca), Carlos Rodríguez (Cruz Azul), Orbelín Pineda (AEK Atenas-GRE), Erick Sánchez (América).
Delanteros: Roberto Alvarado (Guadalajara), Diego Laínez (Tigres), César Huerta (Anderlecht-BEL), Raúl Jiménez (Fulham), Santiago Giménez (Milán-ITA).