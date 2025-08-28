Nerea Ortiz (Athletic) quiere acabar "entre los 24 primeros y entre los 8 si puede ser"

"Espero que podamos clasificarnos clasificarnos entre los 24 primeros para poder seguir adelante e incluso entre los ocho primeros a poder ser", dijo la dirigente bilbaína a Movistar +, encantada porque el sorteo ha deparado "grandes noches europeas en San Mamés" como las que se prevé frente "al PSG, el Arsenal o el Sporting de Portugal".

De los partidos de fuera de casa, dijo que la de Dortmund, que era la que deseaba el meta internacional Unai Simón, es "una gran salida, tienen un campazo, y eso la afición lo va a agradecer".

También se felicitó Ortiz de "librarse de un viaje largo" como el que sería visitar en Azerbaiyán al Qarabag, el cuarto de los equipos que visitará 'La Catedral'.

"El sorteo es muy competitivo porque la Champions siempre es muy compleja, pero tendremos grandes noches en San Mamés de nuevo. Esperaremos al sábado para conocer las fechas exactas y después ya nos conocéis, viajamos allá por donde va el Athletic", adelantó.

Ya fuera del sorteo de Champions, Ortiz dijo no saber nada sobre el posible fichaje de Aymeric Laporte. "Escuchásteis a Valverde lo que dijo en rueda de prensa. Y, si Valverde no sabe nada, la presidenta tampoco", zanjó.