Alonso se queda sin técnico en el Atlético Mineiro

Cuca es uno de los entrenadores más exitosos en la historia del Galo, con el que ganó en distintas etapas la Copa Libertadores en 2013 (final contra Olimpia de Paraguay), el Brasileirao y la Copa de Brasil en 2021 y cuatro veces el Campeonato Mineiro (2012, 2013, 2021 y 2025) .

“Cuca ya no es el técnico”, anunció el equipo, que le calificó como “el entrenador más victorioso en la historia del club” y agradeció su “profesionalismo y dedicación” .

El anuncio llega un día después de la derrota 2-0 ante el Cruzeiro en el clásico de Belo Horizonte, que complica su supervivencia en los cuartos de final de la Copa de Brasil. La revancha será el jueves 11 de septiembre.

El Galo, además, atraviesa un mal momento en el Brasileirao, con solo un triunfo en sus últimos siete partidos. Está en la duodécima posición con 24 puntos en 19 presentaciones, a 22 del líder, el Flamengo.

¿Viene Jorge Sampaoli?

Como consuelo, está clasificado para los cuartos de final de la Copa Sudamericana, donde se cruzará con el Bolívar de Bolivia.

“Entiendo la destitución. Creo que está justificada”, dijo Cuca, de 62 años, citado en el comunicado. “Agradezco a todos los jugadores su lucha, dedicación y compañerismo, ¡sin reservas! Quería volver a ser campeón con ellos y tenía grandes expectativas con la Copa Sudamericana”, expresó.

La prensa brasileña ha señalado al argentino Jorge Sampaoli como posible relevo. Ya sonó este mismo mes como técnico para el Santos de Neymar tras la salida de Cléber Xavier, pero finalmente el elegido fue su compatriota Juan Pablo Vojvoda. (Fuente: AFP)