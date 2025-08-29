Maresca no descarta más fichajes: "Todo puede pasar"

Tras cerrar a Alejandro Garnacho, acuerdo que se oficializará en las próximas horas, el Chelsea aún sondea el mercado en busca de un atacante más, con los ojos puestos en Fermín López del Barcelona.

Sin embargo, tras dejarse 47 millones de euros en el argentino, el Chelsea necesita vender para poder seguir fichando, y tiene en la parrilla de salida a Nicolas Jackson, Christopher Nkunku, Ben Chilwell, Raheem Sterling, Axel Disasi, Alfie Gilchrist, Tyrique George y David Datro Fofana.

"Mientras la ventana esté abierta, todo puede pasar, tanto en compras como en ventas", dijo el técnico italiano este viernes en rueda de prensa.

Repreguntado sobre si llegarán más futbolistas, Maresca dijo que cuando llegó "estaba encantado con la plantilla" y que esta "solo ha mejorado desde entonces". "Mi sensación es la misma ahora", agregó Maresca.

