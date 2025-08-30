Colombia sustituye a Deiver Machado por Álvaro Angulo para las eliminatorias del Mundial

El cuerpo médico del club galo diagnosticó al jugador con un problema que requerirá seis semanas de recuperación, por lo que el defensor se perderá los compromisos de la selección dirigida por Néstor Lorenzo ante Bolivia y Venezuela.

En reemplazo de Machado, el seleccionador convocó a Álvaro Angulo, del Pumas UNAM mexicano, quien se sumará al grupo de 26 futbolistas anunciados el viernes para encarar la doble fecha.

La selección comenzará su concentración en Barranquilla este sábado y el jueves 4 de septiembre recibirá a Bolivia.

El equipo colombiano permanecerá en Barranquilla hasta el lunes 8 de septiembre, cuando viajará a Maturín para enfrentar a Venezuela al día siguiente.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Colombia, séptima en la clasificación, con 22 puntos, puede conseguir el cupo al Mundial que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá si vence a Bolivia en casa el próximo jueves.