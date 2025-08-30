Santi Giménez por Dovbyk, el posible intercambio entre Milan y Roma

"Numéricamente, ahora mismo, creo que nuestro ataque está completo. Sin embargo, estamos evaluando un intercambio entre Giménez y Dovbyk como alternativa: veremos si es viable", declaró el albanés Igli Tare, director deportivo del Milan, antes del cominezo del duelo ante el Lecce (0-2 victoria Milan).

La única posibilidad de que la operación se concrete es con un intercambio, en ningún caso un fichaje.

"No será posible mantenerlos a los dos, ya que jugamos un partido a la semana y tenemos que tener la plantilla justa. Si se da, sería solo un intercambio; si no, nos quedaremos como estamos", añadió.

Giménez fue titular en las dos primeras jornadas de Serie A, con 90 minutos ante el Cremonese y 87 ante el Lecce, partido en el que anotó un gol que fue anulado por el VAR debido a un fuera de juego milimétrico.

Dovbyk, en cambio, a falta de disputar la segunda jornada, fue suplente en la inaugural ante el Bolonia, en un duelo en el que solo jugó los últimos 17 minutos.

Roma y Milan mantienen buena relación comercial y ya el pasado año, en el último día de mercado veraniego, completaron un intercambio similar entre el belga Alexis Saelemaekers, ya de vuelta en el Milan, y el inglés Tammy Abraham, actual jugador del Besiktas.