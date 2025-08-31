Bruno Damiani da un golpe en la mesa para Philadelphia y Ponce rompe su sequía

En un fin de semana en la que todas las miradas están puestas este domingo en Seattle, donde el Inter Miami de Leo Messi afronta a los Sounders en la final de la Leagues Cup, la MLS organizó una jornada con diez encuentros.

El Union reforzó su liderato en el Este gracias a un trascendental triunfo a domicilio decidido por Damiani, ex de Nacional, quien suma cinco goles en lo que va de la MLS.

Philadelphia suma 57 puntos, cinco más que el Cincinnati y siete más que el Charlotte, tercero, que este sábado sumó su quinta victoria consecutiva con un 2-1 a domicilio contra el New England Revolution.

Tomó aire el Atlanta United, que no ganaba un partido en la MLS desde el pasado 28 de mayo. El venezolano Ronald Hernández decidió la visita al GEODIS Park de Nashville, donde el conjunto local perdió su cuarto encuentro en los último cinco.

El Atlanta United, en el que milita el paraguayo Miguel Almirón, tiene 26 puntos y está a catorce de los 'playoffs'.

En el Oeste, el San Diego del mexicano Hirving Lozano se medirá el domingo con Los Ángeles FC y tiene la posibilidad de reforzar su liderato tras el empate del Minnesota contra los Portland Timbers.

San Diego, franquicia debutante en la MLS, suma dos puntos de ventaja sobre el Minnesota, con un partido menos.

En la lucha por los 'playoffs', el Houston Dynamo logró una valiosa victoria por 3-2 en el campo del Saint Louis, impulsada por un gol de Ponce. El delantero argentino no marcaba desde el pasado 6 de julio.

Este domingo los focos están puestos en el estadio Lumen Field de Seattle, donde Messi peleará por el que sería su tercer título con el Inter Miami.

El argentino, protagonista con un doblete en la semifinal contra el Orlando City, podría levantar al cielo el trofeo número 47 de su carrera.