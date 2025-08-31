El campeón del mundo Ángel Correa define la victoria de Tigres contra Santos Laguna

Correa llegó a siete goles en nueve partidos en su primer semestre con los felinos; tres de sus dianas son el el Apertura, en el que está a tres goles de igualar al máximo anotador, el brasileño Joao Pedro, del San Luis.

Los Tigres del entrenador argentino Guido Pizarro llegaron a 13 puntos y subieron al cuarto lugar, entre los seis mejores que librarán la repesca y avanzar directo a los cuartos de final.

Santos Laguna, que dirige el español Francisco Rodríguez es décimo, el último puesto que da acceso a la repesca.

Los Tigres asediaron la portería del guardameta Carlos Acevedo en la primera parte, pero el portero mexicano evitó la caída de su marco al atajar un penalti de Correa, al 16, y un disparo de Ozziel Herrera al 28.

En la segunda parte, los felinos continuaron como el equipo más peligroso en la cancha y al 55, el brasileño Rômulo le mandó un pase bombeado a ‘Angelito’, quien entre dos defensas recibió el centro y de tres dedos definió el 0-1.

También, el Cruz Azul del entrenador argentino Nicolás Larcamón subió al segundo lugar de la clasificación al vencer por 1-2 a las Chivas del Guadalajara, con anotaciones de los argentinos José Paradela y Rodolfo Rotondi.

Antes, el León goleó por 3-0 al Querétaro, guiado por un doblete del panameño Ismael Díaz.

La séptima fecha comenzó el viernes con las victorias del Juárez FC por 1-0 sobre el Mazatlán FC, del campeón Toluca por 1-3 ante el San Luis y de los líderes Rayados del Monterrey por 2-4 en contra del Puebla.

Más tarde, el América recibirá al Pachuca.

Los partidos concluirán este domingo con los duelos Pumas UNAM-Atlas y Tijuana-Necaxa.