La U se aleja del líder Coquimbo, que sigue en racha, y Colo Colo festeja a medias

Los azules habían llegado al duelo de la fecha 22 con la necesidad de ganar, pues el líder Coquimbo había derrotado por 1-0 el sábado al noveno, Huachipato, en un triunfo que alargó a diez su racha de victorias y que les colocó con 53 puntos, con 15 de ventaja sobre sus perseguidores.

La derrota ante los albos además significó que la U perdiera el segundo lugar bajando un peldaño, al ser desplazado por Palestino, que también había ganado el pasado viernes por 2-1 al undécimo, Unión La Calera.

Los árabes treparon desde el cuarto puesto al sumar 39 unidades y se colocan en puestos de clasificación directa a la próxima Copa Libertadores, mientras que los laicos están terceros con 38 enteros en zona de fase previa de Libertadores, ambos con un partido menos.

Para Colo Colo, en tanto, el triunfo representó un alivio a la crisis de resultados que atraviesan en la magra temporada de su centenario, pero la fiesta no pudo ser completa con el fallecimiento de uno de sus hinchas durante el partido.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El aficionado habría caído desde el techo del recinto tras intentar cambiarse irregularmente de tribuna, resultando con múltiples fracturas, según reportes.

El resultado para los albos representó su ascenso a la octava plaza, tras sumar 31 puntos y colocarse uno de la zona que clasifica a la Copa Sudamericana, que sería su último objetivo en esta campaña.

Fue el primer clásico del año que gana el ‘Cacique’, que ya había perdido el duelo de visitante ante Universidad de Chile por 2-1 y los dos con Universidad Católica, por 2-0 y 4-1.

O’Higgins también sacó provecho de su triunfo en casa por 3-2 ante Audax Italiano, que lo colocó en el cuarto lugar con 38 puntos, igualado con la U pero con un partido más, mientras que los itálicos cayeron al quinto con 37 unidades.

Universidad Católica consiguió su segundo triunfo consecutivo en su nuevo estadio, el Claro Arena, al vencer por 2-1 a Cobresal, un resultado que los mantuvo en el sexto y séptimo puestos, respectivamente.

Unión Española también dio un paso importante en su intención de abandonar la zona de descenso al derrotar por 2-1 de visita al décimo, Ñublense, con una remontada que lo dejó a un punto de salir de la decimoquinta posición.

En el resto de la fecha, el decimosegundo, Everton, se impuso por 3-1 ante La Serena, que está un puesto más abajo, mientras que el colista Deportes Iquique también ganó por 2-1 frente al decimocuarto, Deportes Limache, que con 18 unidades los supera solo por cuatro de ventaja.