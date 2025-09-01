Córdova se estrena al mando de Chile con Loyola descartado para jugar ante Brasil

Santiago de Chile, 1 sep (EFE).- La selección chilena comenzó este lunes sin el centrocampista Felipe Loyola sus entrenamientos bajo el mando del entrenador interino Nicolás Córdova para enfrentar a Brasil el jueves en el estadio Maracaná en la penúltima fecha de las eliminatorias del Mundial 2026.