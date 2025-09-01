El América de Cali anuncia la salida de su entrenador, el argentino Gabriel Raimondi

El club escarlata agradeció al estratega y a su cuerpo técnico "por el compromiso y la disposición en su etapa en la institución", al tiempo que les deseó éxitos en sus futuros proyectos profesionales.
Mientras se define al nuevo timonel, el plantel quedará bajo la conducción interina del técnico Alex Escobar, acompañado por los asistentes Carlos Hernández y Harold Viáfara, precisó el equipo en un comunicado.
El conjunto escarlata apenas sumó cinco puntos de 21 posibles, resultado que lo tiene en la penúltima posición de la tabla.
Raimondi llegó a la dirección técnica del América el pasado 25 de junio, en reemplazo del uruguayo Jorge 'Polilla' Da Silva, y bajo su conducción el club enlazó siete partidos consecutivos sin conocer la victoria, situación que generó un ambiente de tensión entre la hinchada y la directiva.
