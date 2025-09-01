El América de Cali anuncia la salida de su entrenador, el argentino Gabriel Raimondi

Bogotá, 1 sep (EFE).- El argentino Gabriel Raimondi dejó de ser el entrenador del América de Cali, una decisión tomada de "mutuo acuerdo", según informó el club colombiano, que ocupa los últimos lugares en el campeonato nacional.