Fútbol Internacional

El Aston Villa firma a Lindelof como agente libre

Londres, 1 sep (EFE).- El Aston Villa confirmó este lunes el fichaje del central sueco Victor Lindelof como agente libre, tras concluir su contrato este verano con el Manchester United.

Por EFE
01 de septiembre de 2025 - 09:40
/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2323

Lindelof aterrizó en la Premier League en 2017 cuando el United pagó 35 millones al Benfica por él y desde entonces jugó 284 partidos para los 'Red Devils', ganando por el camino una FA Cup y una Copa de la Liga.

A sus 31 años, Lindelof ha sido internacional con Suecia en 77 ocasiones.

El Villa ha tenido un mercado de fichajes muy complicado debido a las restricciones financieras de la Premier League y la UEFA y solo ha podido incorporar a Evann Guessand, por 30 millones, y a Yasin Özcan, por 7, además de trabajar en las cesiones de Jadon Sancho y Harvey Elliott.

Enlace copiado