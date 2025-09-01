El Aston Villa firma a Lindelof como agente libre

Lindelof aterrizó en la Premier League en 2017 cuando el United pagó 35 millones al Benfica por él y desde entonces jugó 284 partidos para los 'Red Devils', ganando por el camino una FA Cup y una Copa de la Liga.

A sus 31 años, Lindelof ha sido internacional con Suecia en 77 ocasiones.

El Villa ha tenido un mercado de fichajes muy complicado debido a las restricciones financieras de la Premier League y la UEFA y solo ha podido incorporar a Evann Guessand, por 30 millones, y a Yasin Özcan, por 7, además de trabajar en las cesiones de Jadon Sancho y Harvey Elliott.