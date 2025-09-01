El Milan ficha a Rabiot y Odogu

Ambos, a falta de anuncio oficial por parte del club 'rossonero', ya figuran como registrados en la Serie A como nuevos jugadores milanistas.

Rabiot, que ya coincidió con Massimiliano Allegri en el Juventus, vuelve a Italia tras una temporada en el club francés y una discusión con su técnico, el italiano Roberto De Zerbi, en el inicio de la presente que desencadenó su marcha final.

El centrocampista, de 30 años, llega con un contrato de cuatro años por unos 10 millones de euros como tercer refuerzo en el centro del campo tras los fichajes del croata Luka Modric y del italiano Samuele Ricci, aunque para paliar también la marcha del estadounidense Yunus Musah al Atalanta.

El defensa alemán, de 19 años, con apenas tres partidos disputados en la Bundesliga, es la gran apuesta para la defensa 'rossonera', a la que llega por 10 millones con bonus incluidos. El club intentó cerrar al suizo Manuel Akanji, que acabó firmando por el Inter de Milán al jugar Liga de Campeones, procedente del Manchester City.

