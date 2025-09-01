Un 90 % de los socios han comprado el bono para los partidos 'Champions' de San Mamés

Bilbao, 1 sep (EFE).- Un total de 39.629 socios del Athletic Club, algo más de un 90 % de los 43.649 censados, ha comprado hasta ahora el bono para presenciar los cuatro partidos de la primera fase de la Liga de Campeones que va a disputar el equipo rojiblanco en San Mamés, según anunció la entidad bilbaína.