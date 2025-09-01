Un 90 % de los socios han comprado el bono para los partidos 'Champions' de San Mamés

El pasado 20 de agosto, y hasta hoy lunes, el club bilbaíno abrió a sus socios la posibilidad de comprar este bono a un precio "bonificado" de entre 50 y 133 euros, según la localidad. A partir de las 18.00 horas se podrán seguir comprando ese paquete de cuatro entradas, pero el club no garantiza la localidad habitual.
El Athletic jugará su primer partido como local frente al Arsenal el próximo día 16 (18.45 h.) y, posteriormente, recibirá al Qarabag (22 octubre, 18.45 h.), al París Saint-Germain (10 diciembre, 21.00 h.) y al Sporting de Portugal (28 enero, 21.00 h.).