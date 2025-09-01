Fútbol Internacional

Un 90 % de los socios han comprado el bono para los partidos 'Champions' de San Mamés

Bilbao, 1 sep (EFE).- Un total de 39.629 socios del Athletic Club, algo más de un 90 % de los 43.649 censados, ha comprado hasta ahora el bono para presenciar los cuatro partidos de la primera fase de la Liga de Campeones que va a disputar el equipo rojiblanco en San Mamés, según anunció la entidad bilbaína.

Por EFE
01 de septiembre de 2025 - 08:25
El pasado 20 de agosto, y hasta hoy lunes, el club bilbaíno abrió a sus socios la posibilidad de comprar este bono a un precio "bonificado" de entre 50 y 133 euros, según la localidad. A partir de las 18.00 horas se podrán seguir comprando ese paquete de cuatro entradas, pero el club no garantiza la localidad habitual.

El Athletic jugará su primer partido como local frente al Arsenal el próximo día 16 (18.45 h.) y, posteriormente, recibirá al Qarabag (22 octubre, 18.45 h.), al París Saint-Germain (10 diciembre, 21.00 h.) y al Sporting de Portugal (28 enero, 21.00 h.).

