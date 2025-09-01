Vardy, nuevo jugador del Cremonese

"El Cremonese se enorgullece de anunciar el fichaje de Jamie Vardy, que ha firmado un contrato válido hasta el 30 de junio de 2026 con opción de extensión sujeto a que se cumplan ciertas condiciones", informó el club italiano.

El mítico delantero del Leicester City se convirtió así en el fichaje más importante de la historia del club de Cremona, una localidad italiana de unos 70.000 habitantes situada a unos 100 kilómetros de Milán.

Vardy, de 38 años, fue protagonista de la histórica Premier League que levantó el Leicester en 2016 y sumó con el club de su vida un total de 200 goles en 500 partidos, incluyendo tres temporadas en segunda categoría, una de ellas, la última, en 2023-2024.

Disputó su último partido el pasado 18 de mayo en el King Power Stadium, despedido con honores por parte de una afición entregada cuando anotó su último gol con la camiseta de los 'Zorros'.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Cremonese, por su parte, entrenado por Davide Nicola, comenzó de manera inmejorable la temporada, con dos victorias en las dos primeras jornadas. La primera en San Siro ante el Milan (1-2), la segunda en su casa, el Estadio Giovanni Zini, ante el Sassuolo (3-2).

El técnico apuesta por el 3-5-2 y en plantilla cuenta con el paraguayo Antonio Sanabria, el argentino Franco 'Mudo' Vázquez, el nigeriano David Okereke y los italianos Manuel De Luca y Federico Bonazzoli, autor de un golazo de chilena que dio la victoria ante el Milan, para ocupar esas dos plazas de ataque.