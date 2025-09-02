Ronald Araujo llega a Uruguay y Bielsa ya trabaja con toda la plantilla

Junto al central de Barcelona también llegaron el portero del Torino italiano Franco Israel, el centrocampista del Sporting Clube de Braga Rodrigo Zalazar y el atacante del Panathinaikos griego Facundo Pellistri.

Pese a que ya se encuentra trabajando, Araujo no será parte del primero de los duelos que jugará la selección uruguaya, debido a que se encuentra suspendido, al igual que el lateral Nahitan Nández.

Este lunes, la Asociación Uruguaya de Fútbol dio a conocer la lista de convocados por Marcelo Bielsa para los encuentros frente a Perú y Chile, encabezada por el centrocampista de Real Madrid Federico Valverde.

También aparecen el volante del Tottenham Hotspurs inglés Rodrigo Bentancur y el atacante del Al-Hilal, de Arabia Saudita, Darwin Núñez, al igual que el centrocampista del también inglés Manchester United Manuel Ugarte y el lateral del Nápoles italiano Mathías Olivera.

También aparece entre los convocados el atacante del Liverpool local Kevin Amaro, quien nunca había sido citado para defender a la selección de su país.

Contrario a esto, el defensor de Atlético de Madrid José María Giménez y el extremo del Sporting portugués Maximiliano Araújo son baja por lesión.

Uruguay recibirá a Perú este jueves en el estadio Centenario de Montevideo y el próximo 9 de septiembre jugará ante Chile en Santiago.

En caso de conseguir una victoria en el primero de estos juegos, el equipo de Bielsa sellará el boleto a su quinto Mundial consecutivo tras haber estado en Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.