Vinícius contrata a 33 jugadores para su club portugués, el Alverca

Los de Vini han formado una plantilla joven y con jugadores de 14 nacionalidades mediante la adquisición de futbolistas que llegan libres o cedidos y con el fútbol español en el punto de mira.

La juventud está capitaneada por la experiencia del central catalán Sergi Gómez, formado en La Masía y ex del Celta, Sevilla y Espanyol, que a sus 33 años juega por primera vez fuera de su país natal.

También el lateral Nabil Touaizi, nacido en Murcia e internacional con las categorías inferiores de España y Marruecos, busca más minutos en Portugal, al igual que el delantero serbio Marezi, cedido por el Almería, y el centrocampista almeriense Tomás Mendes, que llega al Alverca procedente del Alavés.

El club recientemente adquirido por el extremo madridista también abrió las puertas de Europa a promesas de latinoamericanas, como el centrocampista colombiano Gian Cabezas o el central internacional hondureño Julián Martínez.

Tras las cuatro primeras jornadas ligueras disputadas, el club de Vinícius no conoce la victoria y acumula un balance de tres derrotas (Moreirense, Braga y Benfica) y un empate contra el Estrela Amadora.

El pasado 31 de agosto, el Alverca recibió en casa al Benfica, con el que perdió por 1-2, partido que contó con el apoyo en las gradas de Vinícius, que se convirtió en el atractivo del encuentro y se tomó fotos con decenas de seguidores.