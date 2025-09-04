Bélgica zanja la polémica: Youri Tielemans será el capitán definitivo

"Youri Tielemans llevará el brazalete contra Liechtenstein y será el capitán fijo de la selección. Youri genera unanimidad en el grupo. Es el vínculo entre la gran generación y los más jóvenes. Como se dice hoy en día, cumple con todos los requisitos para ser nuestro capitán", dijo el técnico en la víspera del partido de este jueves de clasificación para el Mundial de Estados Unidos.

Tielemans, que acumula 77 partidos con la selección, estaba entre los elegibles para asumir el liderazgo de los Diablos Rojos, junto a Kevin de Bruyne (34 años), Romelu Lukaku (32), Thibaut Courtois (33) o Thomas Meunier (33), aunque no partía como favorito.

La decisión del técnico, que asumió los mandos de la selección la pasada primavera, ha sorprendido a la prensa belga: "Seamos honestos, esta no la habíamos visto venir", señala el diario Le Soir.

"Es un honor para mí. Decir que me sorprende es mucho decir. Estaba entre los cinco jugadores que podían serlo Además, no necesitamos un solo líder, sino varios. Pero, evidentemente, en el plano personal, me emociona tener este reconocimiento por parte del entrenador y ser aceptado por el grupo", dijo el centrocampista formado en el Anderlecht y exjugador también de Mónaco y del Leicester.

La prensa deportiva belga pensaba que el elegido sería Lukaku (Nápoles), actualmente lesionado, aunque también se le daban opciones al guardameta del Real Madrid.

En junio de 2023, una disputa a propósito del brazalete y del reconocimiento a la jerarquía de Courtois en la selección acabó con el portero abandonando una concentración y posteriormente renunciando a regresar a la selección mientras el técnico fuera el entonces seleccionador, Domenico Tedesco.

El arquero estuvo año y medio sin vestirse de internacional.

Hasta ahora, y desde la retirada de Eden Hazard, el capitán había sido Kevin de Bruyne. Pero el veterano centrocampista, que este verano cambió el Manchester City por el Nápoles, ha faltado a alguna convocatoria y su carrera como internacional no parece que vaya a durar más allá del Mundial, si Bélgica logra la clasificación.

Tielemans, que lleva nueve años acudiendo a las concentraciones de los Diablos Rojos, representa un puente entre lo que queda en activo de la generación dorada (Hazard, De Bruyne o Courtois) y las nuevas generaciones (Doku, Loïs Openda o Arthur Vermeeren), pero nunca se le había concebido como un jugador intocable en el equipo.

En la pasada Eurocopa, inició el torneo de suplente y no disputó los octavos de final contra Francia en los que cayeron los belgas.

La cuestión del brazalete, por el polémico precedente sentado por Courtois y Tedesco, ha planeado esta semana en la concentración.

En rueda de prensa esta semana, Doku evitó polemiza ante la pregunta de un tema normalmente inofensivo pero sensible en el vestuario belga.

"¿El brazalete de capitán? Sea quien sea el jugador que reciba esa responsabilidad, sinceramente me da igual", esquivó Doku.