Doblete de Rebeca y goles de Lice y Dahiana

* En España. Lice Chamorro marcó ayer su primer gol oficial con su nuevo equipo. Levante Badalona W, que ganó de visitante por 2-0 al Granada FC por la segunda fecha del campeonato de la Liga Femenina de Primera División.

Lice anotó en el minuto 70 con un remate de derecha para sentenciar el marcador. La atacante paraguaya de 27 años jugó la temporada pasada en filas del Espanyol, con el que registró 7 tantos en 28 presentaciones.

El Levante Badalona W, que en la primera jornada había empatado 0-0 con Deportivo La Coruña W, enfrentará e la próxima fecha al Eibar W (domingo 14).

* En Chile. Rebeca Fernández firmó este domingo un doblete para Universidad de Chile W en la victoria 3-0 de visitante sobre Palestino W en partido correspondiente a la fecha 25 del campeonato Femenino de Primera División del fútbol trasandino.

La delantera paraguaya de 33 años suma 4 tantos en la presente temporada.

Con este resultado, la U de Chile sigue segundo en la tabla de clasificaciones con 62 unidades, a 13 puntos del líder Colo Colo.

* En Chile. Dahiana Bogarín colaboró con un tanto en la goleada de 9-0 de Colo Colo W sobre el Everton W, por la 25 jornada de la Liga Femenina.

Para la zaguera paraguaya de 24 años fue su segunda conquista en el actual campeonato, donde Colo Colo defiende la corona y se mantiene como puntero invicto con 75 puntos.

Copa Libertadores

Colo Colo y Universidad Chile participarán en la Copa Libertadores Femenina 2025 que se disputará en Buenos Aires y donde enfrentarán a equipos paraguayos.

El torneo arrancará el 2 de octubre, fecha en la que Colo Colo chocará contra Olimpia por el Grupo C.

Universidad de Chile jugará contra Libertad el 6 de octubre, por el Grupo D.