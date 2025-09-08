Aumentan a nueve partidos la suspensión para Luis Suárez por escupitajo en la Leagues Cup

Chicago (EE.UU.), 8 sep (EFE).- La MLS sancionó este lunes con tres partidos de suspensión al uruguayo Luis Suárez, delantero del Inter Miami, por escupir a un miembro del cuerpo técnico de los Seattle Sounders en la final de la Leagues Cup, torneo que también suspendió al Pistolero por seis encuentros adicionales.