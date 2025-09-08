Xabi Alonso inicia la semana sin internacionales, que se incorporarán desde el miércoles

Carvajal, Huijsen (España), Gonzalo (España sub-21), Rüdiger (Alemania), Güler (Turquía), Courtois (Bélgica), Brahim (Marruecos), Mbappé y Tchouaméni (Francia), Alaba (Austria), Valverde (Uruguay) y Mastantuono (Argentina) son las bajas de Xabi Alonso al estar concentrados con sus selecciones.

Una vuelta de los internacionales que se extenderá hasta el viernes, cuando el técnico ya contará con todos los jugadores, en la sesión antes de la visita a Anoeta, en el que será el primero de los siete encuentros en tres semanas que afronta el Real Madrid hasta el parón de octubre.

Eso sí, en este parón de selecciones de septiembre, Xabi Alonso vivió una situación atípica, al sí poder contar con los brasileños Vinícius, Rodrygo y Militao, a quienes Carlo Ancelotti, actual seleccionador de Brasil y exentrenador del Real Madrid, no convocó para poder “conocer a nuevos jugadores” que “no” conocía “a nivel personal.

Una sesión de lunes en la que, además, Jude Bellingham, operado del hombro izquierdo, y Eduardo Camavinga, con un esguince de tobillo izquierdo, dieron un paso adelante en su recuperación, al participar en algunos ejercicios grupales de combinación con sus compañeros.

Eso sí, de baja carga y con la mayor parte del plan de trabajo centralizado en recuperarse de sus lesiones de manera individual, como hicieron los otros dos lesionados musculares con los que cuenta el Real Madrid: Endrick y Mendy.

Los futbolistas disponibles, con Xabi Alonso, incluso, poniéndose el peto de futbolista, según reflejan las imágenes del club en su página web, llevaron a cabo trabajo ejercicios de combinaciones bajo presión, series de progresión bajo presión, series de partidos 5 contra 5 y series físicas sin balón; además del habitual trabajo de fuerza en el gimnasio.