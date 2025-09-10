El argentino Fernando Batista es destituido como seleccionador de Venezuela

La selección Vinotinto cayó en Maturín este martes por 3-6 ante la de Colombia en la decimoctava y última jornada de las eliminatorias sudamericanas, y perdió el séptimo puesto con el equipo de Bolivia, que en forma simultánea venció por 1-0 a la de Brasil.

En un comunicado, la FVF anunció que Batista ha sido apartado de sus funciones junto con "todo su cuerpo técnico", al considerar "necesario un cambio de rumbo para garantizar que la Vinotinto siga avanzando en su proceso de crecimiento y consolidación".

Este miércoles, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió una "reestructuración del cuerpo técnico de la selección" y una "reorganización de la estrategia, de la doctrina y de la línea de combate y de trabajo de la Vinotinto".

"Si bien se reconoce el esfuerzo y la entrega mostrados, la federación considera que es necesario un cambio de rumbo para garantizar que la Vinotinto siga avanzando en su proceso de crecimiento y consolidación", expresó.

La FVF destacó que, durante la era Batista, que comenzó en marzo de 2023, la selección "mostró carácter competitivo y momentos de evolución futbolística, pero los resultados finales no estuvieron a la altura de las expectativas del país y de la institución".

"La FVF reafirma su compromiso con el desarrollo del fútbol venezolano y, desde ahora, trabaja en los próximos pasos a seguir para la conformación de un nuevo cuerpo técnico que permita encarar con determinación el próximo ciclo mundialista", agregó.

Batista lamentó el martes que su equipo no consiguiera el puesto para la repesca. "Lo intentamos. Estábamos detrás de un sueño. No pudo ser".

El argentino ofreció disculpas a los venezolanos por no lograr "el sueño" que también tenía su equipo, que permanecía en la séptima posición y le fue arrebatada por Bolivia, que ganó por 1-0 a Brasil y consiguió su puesto a la repesca.

El actual cuerpo técnico fue presentado en marzo de 2023, tras la finalización del contrato que el argentino José Pekerman mantenía con la FVF, que anunció en ese momento el acuerdo con Batista para un período de cuatro años, hasta 2027, con el fin de que se cumpliera con "todo el ciclo mundialista" y "llegar" al sueño, según dijo entonces la institución.

El cuerpo técnico también estaba integrado por los argentinos Leandro Cufré y Jorge Pidal, asistente técnico y preparador físico, respectivamente, y el venezolano Vicente Rosales, preparador de porteros, entre otros.