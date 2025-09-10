Peñarol avanza a los cuartos de la Copa Uruguay con un gol en la última jugada

En los cuartos de final, Peñarol se enfrentará con Tacuarembó, equipo de la Segunda División Profesional que en esta jornada dio un golpe sobre la mesa al eliminar a Cerro Largo con un 1-0.

El gol decisivo llegó en el tercer minuto añadido: un remate del lateral izquierdo imposible para el portero Sebastián Lentinelly.

Hasta entonces el partido parecía destinado a una tanda de penaltis. Pocos minutos antes, el arbitro había anulado un gol de Abel Hernández que pudo significar el triunfo de Liverpool, lo que llevó al atacante del Negriazul a protestar, por lo que fue expulsado.

En el primer tiempo, David Terans puso adelante a Peñarol, mientras que Renzo Machado empató con un remate a distancia.

Con su victoria en el juego que marcó el partido número cien de Diego Aguirre como entrenador en el ciclo actual, el Aurinegro logró la clasificación en una semana en la que tuvo complicaciones al confirmarse que el delantero Javier Cabrera se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla.

También este miércoles, Defensor Sporting avanzó al vencer por 0-2 a Oriental y Racing venció por 4-3 en los penaltis a Boston River luego de igualar 0-0 en los 90 reglamentarios.

Asimismo, Albion, otro de los equipos de la Segunda División, goleó por 4-0 a Porongos, uno de los representantes de la amateur Organización de Fútbol del Interior (OFI).

Un día antes, Central Español derrotó por 1-2 a Bella Vista.

Este jueves, la Copa AUF Uruguay continuará con otros dos partidos. Uno de ellos enfrentará a Nacional con Plaza Colonia en un duelo que el Tricolor afrontará con un once con varios suplentes y en el que podrían estar el venezolano Rómulo Otero, el colombiano Juan Pablo Patiño y el nigeriano Osinachi Christian Ebere.