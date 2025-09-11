El Salvador jugará en el estadio Cuscatlán tras cambio en el evento de banda Guns N' Roses

La realización de dicho concierto, programado para el 4 de octubre en el Cuscatlán, hizo que la Concacaf rechazará el desarrollo de los juegos previstos para el 10 y 14 de octubre en dicho estadio, por lo que se realizarían en el Estadio Nacional Jorge 'Mágico' González.

"Queremos anunciar que, tras una variedad de gestiones y atendiendo el clamor popular, hemos logrado que los juegos de eliminatorias de Concacaf de nuestra selección mayor de fútbol rumbo a la Copa del Mundo 2026, correspondientes al próximo octubre (10 vs Panamá y 14 vs Guatemala), se realicen en el Estadio Cuscatlán", indicó en un comunicado.

En la misiva se agradece a la banda Guns N' Roses, así como a la empresa organizadora "por acceder a la petición de liberar la responsabilidad de realizar en el Estadio Cuscatlán el concierto programado para el 4 de octubre".

"Este espectáculo musical se llevará a cabo en nuestro país, ese mismo día y bajo las mismas condiciones, pero en el Estadio Nacional Jorge 'Mágico' González", agrega el documento.

La afición salvadoreña rechazó desde un inicio que los últimos dos juegos de local de esta eliminatoria no se hicieran en el llamado Coloso de Montserrat por su peso histórico y el ambiente que se genera en los partidos de la Selecta, ahora dirigida por el colombiano Hernán Darío Gómez.

El Salvador se ubica en el segundo lugar del Grupo A de la Concacaf con tres puntos, fruto de una victoria en su visita a Guatemala y una derrota de local frente a Surinam, que encabeza las posiciones con 4 enteros.