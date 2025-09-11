Isak ya se entrena con el Liverpool

Isak ha tenido una pretemporada particular porque se ha estado entrenando al margen de sus compañeros del Newcastle United durante semanas, hasta el punto de irse a San Sebastián a las instalaciones de la Real Sociedad, y no entró en ninguna de las convocatorias de los partidos de los de Eddie Howe.

Tras cerrarse su traspaso al Liverpool por 150 millones de euros el día final del mercado, el sueco se marchó con su selección a los partidos de clasificación para el Mundial, donde apenas ha disputado 19 minutos.

Isak se quedó en el banquillo sin jugar en el empate a dos contra Eslovenia y salió en los últimos 19 minutos en la derrota por 2-0 contra Kosovo. Estos 19 minutos son los primeros que juega de forma oficial en más de tres meses.

Este miércoles el sueco se entrenó por primera vez en la ciudad deportiva del Liverpool con sus compañeros y estará disponible este domingo contra el Burnley, aunque parece improbable que Arne Slot le ponga de inicio en Turf Moor.

