Panamá competirá con 5 selecciones de fútbol en los Juegos Centroamericanos de Guatemala

Ciudad de Panamá, 11 sep (EFE).- Panamá competirá con cinco equipos de fútbol, en representación del Comité Olímpico de ese país, en las modalidades de selección sub-20 masculina, selección femenina, futsal masculino, futsal femenino y fútbol playa masculino, de cara a los Juegos Deportivos Centroamericanos 2025 que se disputarán en Guatemala.