El Arsenal, séptimo equipo inglés que visita San Mamés en competición europea

Antes que el conjunto londinense jugaron en Bilbao el Manchester United, en tres ocasiones; el Liverpool y el Aston Villa, en dos cada uno; y una vez el Manchester City, el Southampton y el Newcastle.

Será por lo tanto el undécimo partido europeo del Athletic ante rivales de la actual Premier League, la anterior First División. Los diez anteriores los saldó el conjunto bilbaíno con cinco victorias, tres empates y dos derrotas, la últimas de ellas el 0-3 frente al United el pasado mes de mayo en semifinales de la Liga Europa.

El único precedente entre el Athletic y el Arsenal es el amistoso que les enfrentó hace poco más de un mes, el 9 de agosto en el Emirates de Londres, en el que fue el último test de preparación para ambos antes de comenzar la temporada.

El equipo de Mikel Arteta ganó el encuentro con un rotundo 3-0 materializado por Viktor Gyökeres, Bukayo Saka y Kai Havertz, estos dos últimos bajas por lesión para el choque de San Mamés.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Partidos del Athletic en San Mamés ante equipos ingleses:

Manchester United 5-3 16/01/1957 Copa Europa

Manchester United 2-1 15/03/2012 Liga Europa

Manchester United 0-3 01/05/2025 Liga Europa.