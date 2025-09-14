El neerlandés Eddahchouri (Deportivo) iguala al dúo de cabeza con un triplete

Eddahchouri, que no marcaba desde la primera jornada, se encargó de redondear la goleada (1-5) del conjunto gallego en su visita a Mendizorroza, donde el Mirandés juega sus partidos como local hasta que concluyan las obras de remodelación del estadio de Anduva, con tres tantos en los veinte minutos finales.

Si en el 72 el atacante neerlandés, que llego este verano al Deportivo procedente del Telstar, demostró la precisión de su pierna derecha con un potente remate cruzado, ocho minutos más tarde, en el 80, lució su potencia y velocidad al culminar la contra que supuso el momentáneo 1-4.

Goles que no aplacaron la voracidad de Zakaria Eddahchouri que en el 88 completó su particular triplete al establecer el definitivo 1-5 en una acción en la que el neerlandés demostró su temple en el área tras resolver con calidad un mano a mano con el portero del Mirandés.

Un triplete al que no pudo responder el atacante del Racing de Santander Asier Villalibre, que tras contabilizar cuatro tantos en las tres primeras jornadas, encadenó su segundo partido sin marca, tras no ver portería en la derrota (2-4) que el conjunto cántabro encajó este domingo en casa ante la Cultural Leonesa.

Quien sí marcó fue su compañero Andrés Martín, que sumó su cuarta diana del curso, al anotar de penalti en la prolongación el segundo de los dos goles del equipo santanderino, que no pudo evitar encajar su primera derrota del curso.

-- Clasificación tras la disputa de la 5ª jornada:

- Con 4 goles: Eddahchouri (NED) (Deportivo Coruña); Villalibre y Andrés Martín (2p) (Racing Santander).

- Con 3 goles: Agus Medina (Albacete); Embarba (Almería); Fer Niño (Burgos); Tabatadze (GEO) (Cádiz); Jeremy (ECU) (Racing Santander); Gelabert (Sporting Gijón).

- Con 2 goles: Puertas y Escriche (Albacete); Leo Baptistao (BRA), Nico Melamed y Arribas (2p) (Almería); Villahermosa y Min-su (KOR) (Andorra); Curro (1p) y Mateo Mejía (COL) (Burgos); Ocampo (URU) (Cádiz); Cipenga (CGO) (Castellón); Marcos Fernández (Ceuta); Jacobo González 1¡(1p) (Córdoba); Luismi Cruz (Deportivo); Martón (Eibar); Sergi Enrich (Huesca); Miguel de la Fuente (Leganés); Ale García e Iván Gil (Las Palmas); Chupe (Málaga); Carlos Fernández (1p), Gonzalo Petit (URU) y Rafa Bauza (Mirandés); Vicente (Racing Santander); Carrera (Real Sociedad B); Amath (SEN) y Latasa (1p) (Valladolid); Dani Gómez (Zaragoza).

- Con 1 gol: Morci (Albacete); Lopy (SEN) (Almería); Lautaro (URU), Gael Alonso, Marc Domenech y Olabarrieta (Andorra); David González y Appin (FRA) (Burgos); García Pascual y Suso (Cádiz); Camara (GUI), Sienra (ARG), Cala y Suero (Castellón); Rubén Díez (1p), Koné (CIV), Obeng (GHA) y Matos (Ceuta); Fuentes y Kevin Medina (Córdoba); Hinojo, Chacón, Sobrino y Collado (Cultural); Mario Soriano, Escudero, Samuele Mulattieri (ITA), Yeremay y Barcia (Deportivo); Arbilla, Álvaro Rodríguez, Jon Magunazelaia, Sergio Cubero y Javi Martínez (Eibar); Hongla (CMR), Pablo Sáenz, Casadesús y Alemañ (Granada); Dani Ojeda, Álvaro Carrillo, Enol y Liberto (Huesca); Lukovic y Enrique Clemente (Las Palmas); Naim, Duk (CVE), Diego García (1p) y Roberto López (Leganés); Adrián Niño y Rafa Rodríguez (Málaga); Pablo López (Mirandés); Gustavo Puerta (COL) y Peio Canales (Racing Santander); Ochieng (KEN), Mariezkurrena (1p), Astiazaran y Lebarbier (FRA) (Real Sociedad B); Dubasin (BEL), Perrin (FRA) y Guille Rosas (Sporting); Chuki, Meseguer, Marcos André (BRA) y Maroto (Valladolid); Bazdar (SRB) (Zaragoza).

- En propia meta: Córdoba (Burgos, ante Leonesa), Sergio Barcia (Las Palmas, ante Andorra), Agote (Real Sociedad B, contra Cádiz), Enrique Clemente (Las Palmas, contra Real Sociedad B), Petxarromán (Andorra, contra Córdoba).