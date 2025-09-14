Rodrygo: "Intensidad es la palabra clave para describir a Xabi Alonso"

"Llevamos muy poco tiempo trabajando con él, pero ha sido suficiente para ver su intensidad, para ver cómo enfoca el fútbol cada día, en los entrenamientos. Siempre participa activamente y ayuda mucho", analizó en declaraciones a UEFA.

"Creo que intensidad es la palabra clave para describir a Xabi Alonso y a su estilo de juego, mantener la posesión, atacar siempre con intensidad", añadió.

Tras decidir continuar su historia en el Real Madrid y descartar una salida en el último mercado de fichajes, Rodrygo lucha por recuperar su sitio como titular con Xabi Alonso con unos valores muy marcados.

"Creo que valores como la humildad, la disciplina y el respeto por los compañeros y los rivales son cosas que aprendí desde muy pequeño y que sigo llevando conmigo hasta hoy. Ahora tengo 24 años y sigo respetando esos valores, que aprendí en mi primer entrenamiento, en mi primer partido, y que son totalmente innegociables. Mis entrenadores y mi familia siempre me lo han enseñado", afirmó.

