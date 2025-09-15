El Panathinaikos griego despide al técnico portugués Rui Vitória tras 11 meses en el cargo

"Panathinaikos FC anuncia la finalización de su colaboración con Rui Vitória. Le deseamos lo mejor", indica ese nota el club, que tras la derrota de ayer lleva sólo un punto en los dos primeros partidos de la temporada.

Vitória abandona así el banquillo de los 'verdes' once meses después de sustituir al anterior técnico del equipo, el uruguayo Diego Alonso.

Al llegar al club el pasado octubre, el técnico y exfutbolista portugués logró que subiera varios puestos y acabara segundo en la clasificación de la temporada 2024-2025, lo que dio a los atenienses una oportunidad de clasificarse este año para la Liga de Campeones.

Sin embargo, el club fue eliminado el pasado julio por el Rangers escocés en la segunda ronda de clasificación (3-1 en el global), aunque después logró entrar en la Liga Europa tras eliminar al Shajtar Donetsk ucraniano y al Samsunspor turco.

Pese a este éxito, los pobres resultados en el arranque de la liga (un empate y una derrota) los sitúan al equipo en el antepenúltimo puesto de la tabla, aunque con un partido menos que la mayoría de clubes.

Vitória fue el seleccionador nacional de Egipto entre 2022 y 2024, año en el que fue relevado tras la eliminación del país de la Copa Africana de Naciones en los octavos de final.

El portugués ha estado también al frente de Spartak de Moscú (2021-2023), del Al-Nassr saudí (2019-2020), y del Benfica (2015-2019), club con el que se proclamó campeón de la Primeira Liga portuguesa en 2016 y al que logró clasificar a los cuartos de final de la Liga de Campeones ese mismo año.

El Panathinaikos, fundado en Atenas en 1908, es uno de los más históricos y exitosos clubes de fútbol en Grecia, ya que tiene en su palmarés 20 títulos de liga (el último el de la temporada 2009-2010) y ha ganado otras 20 veces la Copa de Grecia, la más reciente de la temporada 2023-2024.