Luís Figo brilla en un encuentro benéfico de leyendas del fútbol en Portugal

El Estadio José Alvalade, del Sporting de Lisboa, fue el escenario de esta cita, organizada por Sport Global, en la que se enfrentaron las 'Leyendas del Mundo' contra las 'Leyendas de Portugal' por una causa solidaria y en la que vencieron los lusos por 4-1.

Del lado internacional, participaron exestrellas como Puyol, Mendieta, Marco Materazzi, Kaká, y Javier Saviola; mientras que el equipo luso incluyó a figuras como Vítor Baía, Pepe, Fábio Coentrão, Figo y Quaresma.

Llegó a pisar el césped el pugilista ucraniano Oleksandr Usyk, el único participante esta jornada que no era futbolista profesional.

Programado a las 20.00 hora local (19.00 hora GMT), el juego empezó cerca de 10 minutos tarde, cuando centenares de aficionados todavía entraban al José Alvalade. Los presentes, en su mayoría familias, llegaron a ocupar varios miles de asientos, aunque sin llenar el 50 % de los lugares del estadio.

Estos asistentes fueron especialmente efusivos para mostrar su apoyo a la selección lusa, gritando "Portugal" en repetidas ocasiones, haciendo olas y aplaudiendo cuando los portugueses tomaban el control del balón.

Pese a sus múltiples acercamientos a la portería contraria, el gol se hizo de rogar para el equipo luso, que pudo inaugurar el marcador del estadio en el minuto 14 gracias a Pauleta, ex del Paris Saint Germain, del Deportivo y del UD Salamanca.

Sin embargo, no todo fueron alegrías para el azoriano, que dejó escapar otras oportunidades para ampliar la diferencia en la primera parte.

Tras el descanso, que contó con un concierto en directo del dúo santotomense Calema, fue el turno de su colega Postiga, ex del Deportivo, del Valencia y del Oporto, que metió el segundo gol para su equipo en el minuto 49 de un cabezazo tras un pase de Figo.

Sin embargo, las 'Leyendas del mundo' lograron colarse entre la defensa lusa apenas tres minutos después gracias al inglés Michael Owen, exjugador del Real Madrid y del Newcastle United.

Esto no hizo temblar al equipo portugués, que volvió a anotar en el minuto 56 de la mano de Figo y en el 77 con Pepe, ex del Real Madrid y del Oporto.

Este partido es el primero de una iniciativa solidaria de Sport Global que se celebrará anualmente hasta 2030.

En este caso, todos los ingresos del partido serán donados a través de Sport Global Charitable Foundation a las entidades Cruz Roja Portuguesa, Cáritas Portuguesa, International Alert -una ONG que se dedica a construir la paz en zonas de conflicto - y la Sociedad de la Cruz Roja Ucraniana.

El objetivo era recaudar un millón de euros, pero al final del juego habían recaudado un 32 %, según su plataforma online.