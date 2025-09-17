Facu González: "El debut del domingo con el Racing fue un momento muy bonito para mí"

"El debut fue un momento muy bonito para mí, poder ponerme la camiseta del Racing y jugar con el equipo ha sido muy bonito. Sin embargo, me fui con un sabor agridulce por la derrota y la sensación que dimos, me quedé con ganas de demostrar más", ha apostillado.

El partido frente a la Cultural y Deportiva Leonesa (2-4) demuestra, según ha comentado Facu este miércoles en rueda de prensa, que si no estás al cien por cien, cualquier equipo puede pasar por encima.

"Nos pasaron por encima y eso no se puede permitir más porque tenemos un escudo que representar y una afición que estuvo a la altura. Estamos pensando desde ya en el siguiente partido, en dejar todo dentro de la cancha y en demostrar por qué estamos arriba", ha dicho.

Del próximo encuentro, ante el Córdoba del ex entrenador verdiblanco Iván Ania, el defensa charrúa cree que el equipo debe de aprender de los errores y buscar los tres puntos desde la "intensidad y la garra".

Para conseguir esos tres puntos, Facu González ha afirmado que deben de ser ellos mismos, siendo protagonistas y teniendo "actitud", algo que, a su juicio, "no puede faltar nunca".