River cedió su invicto en el torneo local al caer ante Atlético Tucumán

Los goles del paraguayo Clever Ferreira y Leandro Díaz, de penalti, le permitieron al ‘Decano’ tucumano imponerse ante un ‘Millonario’, que presentó una formación con mayoría de habituales suplentes.

River, que el miércoles próximo definirá la serie de cuartos de final de Copa Libertadores ante Palmeiras, con esta derrota se quedó con 18 unidades y resignó el liderato de la Zona B en manos del Deportivo Riestra, que ayer había vencido por 1-0 a Gimnasia para quedar en 19 puntos.

En otros resultados de este grupo, Vélez Sarsfield también alcanzó los 18 puntos tras haberse impuesto ayer por 1-2 ante San Martín de San Juan, mientras que Lanús quedó en cuarto lugar con 16 enteros tras haber derrotado por 2-1 a Platense.

En la Zona A, en tanto, Unión de Santa Fe quedó en lo más alto con 16 puntos luego de haber empatado 1-1 con Independiente Rivadavia, mientras que Barracas Central quedó como escolta con 15 enteros tras haber perdido 0-1 frente a Sarmiento.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En el encuentro entre Tigre y Aldosivi fue suspendido tras disputarse el primer tiempo por las intensas lluvias y hasta ese momento el local se imponía por 2-0 ante un equipo marplatnese muy comprometido con mantenerse en la primera categoría del fútbol argentino.

Por este mismo grupo A, ayer Racing había derrotado por 0-2 a Huracán para quedar en la novena posición, a un paso de la zona de clasificación a la segunda fase del torneo.

La jornada continuará este domingo con cinco cruces destacándose Independiente-San Lorenzo y Boca Juniors-Central Córdoba. El lunes se completará con dos partidos: Estudiantes-Defensa y Justicia y Belgrano-Newell’s Old Boys.