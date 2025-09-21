Fútbol Internacional

Aitor Paredes se hará centenario con el Athletic frente al Girona

Bilbao, 21 sep (EFE).- El defensa internacional Aitor Paredes tendrá la oportunidad de disputar su centésimo partido oficial con el Athletic Club en el encuentro de la sexta jornada que enfrentará al equipo rojiblanco con el Girona el martes en San Mamés (19.00 horas).

Por EFE
21 de septiembre de 2025 - 08:45
/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2346

Paredes, que se perfila como titular en ese encuentro formando en el eje de la defensa junto a Aymeric Laporte, ha jugado hasta ahora 78 partidos de Liga, 9 de Copa del Rey, 1 de Liga de Campeones, 10 de Liga Europa y 1 de Supercopa en los que ha marcado 6 goles.

El defensa vizcaíno, de 25 años, llegó a Lezama en 2010 para incorporarse al equipo alevín y, tras pasar por todas las categorías de formación, se estrenó con el primer equipo a las órdenes de Ernesto Valverde el 28 de agosto de 2022 en el Nuevo Mirandilla de Cádiz.

El 18 de noviembre de 2024, Paredes debutó con la selección española en un partido frente a Suiza correspondiente a la fase de clasificación de la Liga de Naciones disputado en el Heliodoro Rodríguez López de Tenerife.

Enlace copiado