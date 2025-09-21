Aitor Paredes se hará centenario con el Athletic frente al Girona

Paredes, que se perfila como titular en ese encuentro formando en el eje de la defensa junto a Aymeric Laporte, ha jugado hasta ahora 78 partidos de Liga, 9 de Copa del Rey, 1 de Liga de Campeones, 10 de Liga Europa y 1 de Supercopa en los que ha marcado 6 goles.

El defensa vizcaíno, de 25 años, llegó a Lezama en 2010 para incorporarse al equipo alevín y, tras pasar por todas las categorías de formación, se estrenó con el primer equipo a las órdenes de Ernesto Valverde el 28 de agosto de 2022 en el Nuevo Mirandilla de Cádiz.

El 18 de noviembre de 2024, Paredes debutó con la selección española en un partido frente a Suiza correspondiente a la fase de clasificación de la Liga de Naciones disputado en el Heliodoro Rodríguez López de Tenerife.