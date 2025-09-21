El español Torrent reconoce que Monterrey falló porque perdió su esencia ofensiva

"Fuimos muy superiores en la primera mitad y debimos meter al menos un par de goles más, pero luego nos metimos atrás y no fuimos nosotros. Así no jugamos, hoy no nos metieron atrás, nosotros lo hicimos contra nuestra esencia y la consecuencia fue que nos empataron", afirmó el técnico.

Monterrey fue mejor en la primera mitad del juego. Anotó por medio de Fidel Ambriz y del español Sergio Canales. En la segunda parte las Águilas reaccionaron y empataron gracias a los tantos del uruguayo Rodrigo Aguirre y de Ramón Juárez.

Torrent reiteró la manera en que sus jugadores regalaron la iniciativa a las Águilas: "Nosotros somos buenos cuando movemos el balón, no cuando nos metemos atrás. La segunda parte nos hemos metido muy atrás y no podemos jugar así. No estábamos para el contragolpe, debíamos tener el balón para atraerlos y fallamos en eso", subrayó.

El estratega, quien fue auxiliar de Pep Guardiola en el Barcelona, Bayern Múnich y Manchester City, señaló que a pesar del sabor amargo del resultado se va tranquilo porque sabe que aprendieron la lección y que mejorarán ante las Águilas.

"Hay algo bueno cuando te empatan un juego como lo hizo un rival de la jerarquía del América; aprendemos que no te puedes meter atrás. El América es un equipo que no puedes descuidar, pero sabemos que nos lo vamos a encontrar en la fase final y ahí debemos demostrar que aprendimos esta lección".

Con el empate el Monterrey llegó a 22 puntos que lo colocan en el segundo lugar de la competición, en la que acumula siete triunfos, un empate y una derrota.

En la décima jornada del Apertura, los Rayados visitarán al campeón Toluca el próximo miércoles.