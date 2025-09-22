El técnico del Athletic dice que hay "necesidad" de ganar al Girona tras últimas derrotas

"Es bueno sentir esa necesidad de que tienes que ganar porque vienes de perder y eso te tiene que escocer. Estamos en ese punto de necesidad", recalcó el técnico en la rueda de prensa previa al encuentro correspondiente a la sexta jornada de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español) frente a un equipo catalán al que, a pesar de su condición de colista, no ve en absoluto como "un rival propicio" para romper esa racha.

"Todo lo contrario. El Girona vendrá sabiendo que está en una situación complicada a hacer un partido duro y a intentar sacar ventajas de las debilidades que nos habrá visto. Juegan bien y no renuncian nunca a atreverse con el balón porque tiene jugadores técnicos que dominan el juego", destacó.

Valverde recordó que hace dos campañas el equipo de Michel Sánchez "estuvo a punto de luchar por ganar la liga" y cree que, a pesar de haber perdido a futbolistas "importantísimos", tiene "entrenador y jugadores suficientes para salir de esa situación".

El técnico, por otro lado, considera que la falta de gol que está lastrando al Athletic en los últimos partidos se debe "sobre todo a la falta de un poco más de contundencia, no sólo del delantero específico".

"Que los centros sean mejores, que los pases sean mejores, que las últimas decisiones sean mejores para tener más posibilidades. Se trata de buscar más claridad en la forma de atacar. Lo que nos ocupa es trabajar y exigirnos en encontrar mecanismos para generar más situaciones, pero no es una preocupación", reflexionó.

"Buscamos tener contundencia en la finalización. Los delanteros se mueven muchas veces por esas rachas positivas en las que cogen ese punto de confianza y hacen goles de manera continuada y regular. Buscamos eso", añadió sobre el uso de cuatro futbolistas diferentes en la posición de delantero centro -Maroan, Guruzeta, Berenguer e Iñaki Williams- en sólo seis partidos.

Por otro lado, a nivel individual, Valverde aseguró que Nico Williams "va mejor" en la recuperación de su lesión muscular y que el domingo "hizo una pequeña parte" del entrenamiento con sus compañeros.

Y de Aymeric Laporte, que debutó el sábado en Valencia tras la expulsión de Dani Vivian, apuntó que ya con la competición lanzada y un buen número de sesiones más enfocadas a la recuperación que al entrenamiento seguirá "entrando para ponerse a su ritmo normal".

El Athletic es séptimo, con 9 puntos, seis menos que el líder de la máxima categoría del fútbol español, el Real Madrid; el Girona cierra la tabla, con sólo una unidad.