El Celta mide su ambición europea en el fortín del Stuttgart

Con su estrella Iago Aspas de nuevo en ataque tras no disponer de minutos en Vallecas, el Celta desafía la solidez del equipo dirigido por Sebastian Hoeneß en su estadio, donde cuenta con el apoyo de su volcánica afición.

La gran incógnita del once pasa por la defensa. Marcos Alonso se ha recuperado a tiempo para el debut europeo y ahora es Claudio Giráldez quien debe decidir si fuerza su reaparición o lo reserva para el duelo liguero ante el Elche.

El central, indiscutible en el once celeste, se ha perdido los últimos tres partidos de Liga por unas molestias en la rodilla que venía arrastrando desde pretemporada, por lo que todo apunta a que arrancará en el banquillo.

La otra duda está en la portería. Giráldez debe elegir entre mantener al portero rumano Ionut Radu o dar la titularidad al canterano Iván Villar, como hizo el curso pasado en la Copa del Rey cuando Vicente Guaita era su opción para la Liga.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En Vallecas, el técnico realizó siete cambios respecto al once que alineó ante el Girona. El internacional sueco Carl Starfelt, Javi Rodríguez y Carlos Domínguez, suplentes ante el Rayo, apuntan a la titularidad. También Ilaix Moriba, Óscar Mingueza, Aspas y Ferran Jutglà.

En el costado derecho, el técnico celeste podría apostar por el físico de Javi Rueda, con la duda de si Fran Beltrán vuelve a formar pareja con Moriba para contrarrestar la fortaleza del rival en el centro del campo.

Enfrente estará el vigente campeón de la Copa alemana. El Stuttgart no ha empezado bien la Bundesliga (es octavo en la clasificación con dos victorias y dos derrotas, ambas a domicilio), pero se mantiene invicto en su estadio, donde ha derrotado al Borussia M'gladbach (1-0) y al St. Pauli (2-0).

A priori, es el rival más duro al que tendrá que enfrentarse el conjunto celeste en esta nueva aventura europea, pese a que este verano ha perdido a su gran estrella, Nick Woltemade, traspasado al Newcastle por 85 millones de euros.

Ambos equipos se enfrentaron este verano en Alemania, aunque aquel amistoso, que se llevó el equipo alemán, apenas servirá de referencia porque hubo muchas rotaciones en un partido que se jugó a dos partes de 60 minutos cada una.

Sebastian Hoeneß podría repetir el mismo once que alineó ante el St.Pauli, ya que su equipo jugó el viernes, dos días antes de lo que lo hizo el Celta en Vallecas. El español Chema Andres, fichado este año del Castilla, brilló en el centro del campo junto al internacional Angelo Stiller, un futbolista que ya está en el radar de los grandes del fútbol europea.

En su comparecencia ante los periodistas, el técnico alemán no ha querido desvelar si dará continuidad al exfutbolista blanco o devolverá al once al capitán, el internacional turco Atakan Karazor.

Por delante, el internacional marroquí Bilal El Khannouss actuará como enganche. El exfutbolista del Leicester es muy peligroso entre líneas, y estará arropado por el portugués Tiago Tomas y Jamie Leweling en las bandas.

En ataque, el bosnio Ermedin Demirovic, que ya suma 2 goles y 1 asistencia en la Bundesliga, será la amenaza para los defensas celestes. El balcánico marcó la pasada temporada 15 goles en 34 partidos, confirmando su progresión en el fútbol germano tras un paso sin demasiado éxito por el fútbol español (Alavés y Almería).

Ambos equipos ya se enfrentaron en los octavos de final de la antigua Copa de la UEFA en la temporada 2000-01. El Celta, dirigido entonces por Víctor Fernández, superó aquella eliminatoria después de firmar tablas en Alemania y vencer en Balaídos con goles de los rusos Valery Karpin y Mostovoi.

Stuttgart: Nubel; Assignon, Jeltsch, Chabot, Mittelstadt; Chema Andrés o Karazor, Stiller; Tiago Tomas, El Khannouss, Jamie Leweling; Demirovic.

Celta: Radu; Javi Rodríguez, Starfelt, Carlos Domínguez; Javi Rueda, Beltrán, Moriba, Mingueza; Aspas, Bryan Zaragoza o Pablo Durán y Jutglá.