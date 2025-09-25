Nico Williams sigue al margen del grupo y apunta a baja también para Villareal

Bilbao (España), 25 sep (EFE).- El jugador del Athletic Club Nico Williams sigue entrenándose al margen del grupo dentro del proceso de recuperación de la lesión muscular que sufrió el pasado día 7 en el Turquía-España y todo apunta a que será también baja en el encuentro del sábado en La Cerámica frente al Villarreal.