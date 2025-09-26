Premier League: Brighton desafía al Chelsea

Gómez, que viene de una semana soñada con los cuatro goles que marcó al Barnsley por la Copa de la Liga de Inglaterra, hoy será clave en el esquema de su entrenador Fabián Hürzeler, que fue consultado sobre el particular puesto del “Pavo” Gómez y aseguró que “es una opción” para los próximos encuentros.

“Definitivamente es una opción. Cuando preguntas a Diego cuál es su posición favorita, él responde que puede jugar en donde sea porque tiene esa habilidad en la que es bueno en cada posición”, respondió el técnico de 32 años.

* Programa. Sábado 08:30: Brentford-Manchester United; 11:00: Leeds-Bournemouth; Chelsea-Brighton; Manchester City-Burnley; Crystal Palace-Liverpool; 13:30: Nottingham Forest-Sunderland y 16:00: Tottenham-Wolves. Domingo: 10:00: Aston Villa-Fulham; 12:30: Newcastle-Arsenal y 16:00: Everton-West Ham. Top 5: Liverpool 15 puntos; Arsenal, Tottenham y Bournemouth 10; Crystal Palace 9.