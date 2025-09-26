Fútbol Internacional

Premier League: Brighton desafía al Chelsea

El Brighton, del paraguayo Diego Gómez, visitará al Chelsea en Stamford Bridge desde las 11:00 en el arranque de la 6ª fecha de la Premier League Inglesa.

Por David Rolón
26 de septiembre de 2025 - 22:20
El paraguayo Diego Gómez, futbolista de Brighton, celebra un gol en el partido frente al Bransley por la tercera ronda de la Tercera Ronda de la Copa de la Liga de Inglaterra en el en el Oakwell Stadium, en Barnsley, Inglaterra.
El paraguayo Diego Gómez Amarilla (22) será clava en el duelo ante Chelsea.@OfficialBHAFC

Gómez, que viene de una semana soñada con los cuatro goles que marcó al Barnsley por la Copa de la Liga de Inglaterra, hoy será clave en el esquema de su entrenador Fabián Hürzeler, que fue consultado sobre el particular puesto del “Pavo” Gómez y aseguró que “es una opción” para los próximos encuentros.

“Definitivamente es una opción. Cuando preguntas a Diego cuál es su posición favorita, él responde que puede jugar en donde sea porque tiene esa habilidad en la que es bueno en cada posición”, respondió el técnico de 32 años.

* Programa. Sábado 08:30: Brentford-Manchester United; 11:00: Leeds-Bournemouth; Chelsea-Brighton; Manchester City-Burnley; Crystal Palace-Liverpool; 13:30: Nottingham Forest-Sunderland y 16:00: Tottenham-Wolves. Domingo: 10:00: Aston Villa-Fulham; 12:30: Newcastle-Arsenal y 16:00: Everton-West Ham. Top 5: Liverpool 15 puntos; Arsenal, Tottenham y Bournemouth 10; Crystal Palace 9.

