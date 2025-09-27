1-1. El Tottenham empata en el último minuto contra el Wolverhampton, que sigue sin ganar

Los Wolves, que llegaban como colistas con sólo tres goles a favor y 12 en contra y cuya última victoria en Premier el 25 de abril de 2025 ante el Leicester, resistieron el asedio inicial de los 'Spurs'.

El Tottenham fue un vendaval en el primer tiempo cuya primer ocasión llegó en el minuto 15, cuando Mohammed Kudus remató de cabeza y obligó a Johnstone a realizar una intervención espectacular antes de que el balón se estrellara en el larguero.

El ghanés volvió a ser protagonista al culminar una pared con Bergvall, pero su gol fue anulado por fuera de juego.

Antes de descanso, aún tuvo una tercera oportunidad con un disparo bien detenido por el guardameta visitante.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Wolverhampton apenas inquietó, pero rozó el tanto en un córner en el que Matt Doherty mandó el balón al larguero, en la única acción peligrosa.

En el minuto 54 llegó el primer gol del encuentro cuando Krecji remató un córner, Vicario rechazó y el balón rebotó en Palhinha antes de quedar franco para el uruguayo Santiago Bueno, que no perdonó.

Desde entonces, el equipo de Vítor Pereira defendió con solidez ante un Tottenham incapaz de generar ocasiones claras hasta que en el último minuto el portugués Joao Palhinha sacó un 'derechazo' desde la frontal del área para rescatar un punto para los suyos.

Con este empate, el Tottenham tropieza de nuevo en su estadio, como ya hizo al perder frente al Bournemouth, mientras que los Wolves rompen al fin su racha de derrotas, aunque sigue colista.