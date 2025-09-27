3-1. Pagis se reivindica; la expulsión de Kehrer condena al Mónaco y Ansu Fati marca

La inferioridad hundió al cuadro de Adi Hütter que el martes recibe al Manchester City en la Liga de Campeones y que afrontó el duelo de la sexta jornada de la Ligue 1 con tres victorias seguidas. Frenazo para el cuadro monegasco que se distancia de la cabeza de la clasificación.

La entrada al campo desde el banquillo de Ansu Fati, suplente de inicio y que saltó al campo en el 65 por George Ilenikhena, no mejoró el panorama del Mónaco, superado siempre por un rival que llevaba tres partidos sin ganar. Marcó el gol del honor del conjunto de Hütter. De penalti, en el añadido.

El Lorient aprovechó la inferioridad numérica del Mónaco. Y dos minutos después de la expulsión de Kehrer se adelantó en el marcador con el gol del marfileño Muhammad Bamba.

Después llegó la exhibición de Pagis. Saltó al campo en el minuto 72 por Karim Dermane y cuatro después, de primeras, tras recibir un pase de Sambou Soumano, batió a Philipp Kohn. Mejor fue el segundo que anotó, en el 82, tras recibir la pelota de Sambou Soumano. Completó una gran acción individual y firmó la sentencia para el Lorient.

En el añadido, una mano dentro del área del cuadro local fue sancionada como penalti. Lo tiró Ansu Fati, que marcó. Maquilló la derrota del Mónaco, la segunda del curso.