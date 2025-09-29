Italia, en la cima del voleibol mundial

Bajo las órdenes del argentino Julio Velasco, la selección femenina agrandó su leyenda con la generación dorada tras el oro en París 2024 y se proclamó campeona del mundo en Tailandia por segunda vez en su historia, 23 años después de la última vez, tras batir en la final a Turquía.

Suman 36 victorias consecutivas, dominadoras indiscutibles en estos dos últimos años en los que además lograron la Liga de Naciones femenina 2025, lo que las deja como ganadoras de los títulos más importantes del panorama.

Emuló el triunfo de las 'azzurre' la selección masculina, que se desquitó de Bulgaria en la final del Mundial para levantar su quinto Mundial, convirtiéndose en el combinado activo más laureado de esta competición. Seis tiene la extinta Unión Soviética.

Liderados por Ferdinando De Giorgi, los italianos revalidaron su título de 2022 para mantener la hegemonía mundial, compartida ahora con sus compatriotas, culpables de haber colocado al voleibol italiano en la cima indiscutible, modelo a seguir para el resto de federaciones con un doblete, el masculino y femenino, que solo la Unión Soviética había conseguido antes, en 1952 y 1960.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Amuleto parece ser De Giorgi, presente en el campo en los 5 títulos mundiales italianos. Tres como jugador, dos como entrenador. De los que consiguió como jugador, dos de ellos, los del 1990 y 1994, fueron bajo la tutela del propio Velasco, otra leyenda del voleibol.

En Italia, el voleibol es uno de los deportes más populares, siguiendo de cerca al tenis y al fútbol. En los tres deportes, Italia ha rubricado éxitos recientes: en 2021, la Eurocopa de fútbol; en 2024, la Copa Davis y la Billie Jean Kean, los mundiales de tenis masculino y femenino, respectivamente; y en 2025 el doble campeonato del mundo.